به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، در این اجتماع شبانه، مردم با حضور پرشور خود، بر ایستادگی در مسیر مقاومت تأکید کردند و گفتند پیروزی جبهه حق، ثمره توکل، ایمان و اعتماد به وعده الهی است.

حاضران همچنین با اعلام همبستگی با مردم یمن، ایستادگی ملت‌های مقاوم منطقه را نمادی از وحدت در برابر ظلم و استکبار دانستند.

مردم در این اجتماع تأکید کردند؛ مقاومت تا پیروزی ادامه دارد و وعده الهی درباره پیروزی حق، قطعی است.