به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در پنج ماه سال جاری، اقدامات پیشگیرانه و قانونی برای مقابله با انواع تخلفات شهری در بخش‌های صنفی، ساختمانی و معابر اجرا شده که از جمله آنها جلوگیری از فعالیت هزار و ۷۱۸ کارگاه ساختمانی متخلف و رفع تخلف ۲ هزار و ۳۸۲ متصدی صنفی بوده است.

مصطفی مرادیان‌نژاد افزود: در این مدت، برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر در این مدت ۲ هزار و ۹۹۹ تذکر و هزار و ۲۸۲ اخطار صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۹۲۲ اخطار با موضوع جلوگیری از نصب تابلو‌های غیرمجاز در این پنج ماه صادر و ۴۶۹ مورد نیز رفع تخلف شده است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در پنج ماه سال جاری در راستای جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده رهاشده در معابر شهر ۱۸۱ اخطار صادر و ۱۳ دستگاه از این خودرو‌ها جمع‌آوری شده است، گفت: در این مدت از بساط‌گستری و دست‌فروشی ۳۹۰ نفر جلوگیری شد و ۶۸۶ متکدی در این کلان‌شهر هدایت و ساماندهی شدند.

مرادیان‌نژاد با بیان اینکه بخش کنترل ساختمان برای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه‌ای ساختمانی متخلف یابدون مجوز و پروانه از ۱۷ مورد احداث زمین بایر جلوگیری شده است، افزود: در این مدت از افزایش طبقات ۹۲ ساختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز ۸۳۹ ساختمان، تبدیل وضعیت ۱۰۹ ساختمان و فعالیت ۱۷۱۸ کارگاه ساختمانی متخلف نیز جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها درخصوص رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۱۷ رأی قضائی اجرا شده، همچنین براساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها درخصوص رفع خطر ازبنا‌های حادثه آفرین، چاله‌ها و اشیای مشرف به معابر عمومی ۲۷ رأی و در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها ۴۰ رأی در این کلان‌شهر اجرا شده است.

مرادیان‌نژاد با اشاره به اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در بخش کنترل دفع ضایعات ساختمانی در سطح شهر همچون تعطیلی کارگاه‌های ایجادکننده سد معبر و پیشگیری از تخلیه مصالح و نخاله در معابر عمومی گفت: در این خصوص ۹۷۶ اخطار صادر و ۱۰۱ کارگاه ساختمانی متخلف نیز تعطیل شده است.