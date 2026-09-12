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رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیجار گفت: عملیات مرمت و بازسازی سرای تاریخی امیرتومان با استفاده از اعتبارات ملی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ابراهیم الیاسوند اظهار کرد: سرای امیرتومان یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند شهر بیجار است که در مرکز شهر واقع شده و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیجار افزود: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای مرمت این بنای تاریخی جذب و اختصاص یافت.
او عنوان کرد: با توجه به اینکه عملیات مرمت ضلع جنوبی سرای امیرتومان در مرحله پیشین به طور کامل به پایان نرسیده بود، ادامه مرمت این بخش آغاز شده و هماکنون عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
الیاسوند یادآور شد: تداوم مرمت این بنا در راستای حفاظت از معماری و اصالت تاریخی آن و جلوگیری از آسیبهای ناشی از فرسودگی انجام میشود و تلاش داریم با اجرای اصولی عملیات، زمینه حفظ این اثر برای نسلهای آینده فراهم شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیجار بیان کرد: مرمت و احیای بناهای تاریخی شهرستان با هدف حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت ظرفیتهای گردشگری منطقه در دستور کار این اداره قرار دارد.