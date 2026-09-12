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باشگاه فرهنگی ورزشی فوتبال پرسپولیس در بیانیهای اعلام کرد؛ تصمیم اجرایی با اعلام و ابلاغ، تبدیل به قانون نمیشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در این بیانیه آمده است؛ باشگاه پرسپولیس در پی تصمیمات اخیر سازمان لیگ، نحوه برنامهریزی مسابقات لیگ برتر و بهویژه تصمیم ناگهانی برای تعویق دیدار این تیم برابر خیبر خرمآباد، ضمن احترام به نهادهای مسئول برگزاری مسابقات، لازم میداند نسبت به مجموعهای از تصمیمات و رویههایی که شائبه جدی رفتار دوگانه و اجرای غیرهمسان مقررات را ایجاد کرده است، صریحاً اعتراض کند.
موضوع پرسپولیس صرفاً لغو یک مسابقه نیست. مسئله، رویهای است که امروز بر اساس آن یک مسابقه لغو میشود، فردا برنامه یک تیم تغییر میکند و روز دیگر ممکن است همان موضوع درباره باشگاهی دیگر با معیاری متفاوت مورد تصمیمگیری قرار گیرد.
پرسپولیس معتقد است فوتبال حرفهای بیش از هر چیز نیازمند قواعد روشن، از پیش تعیینشده و قابل پیشبینی است؛ قواعدی که نام باشگاهها و شرایط مقطعی در نحوه اجرای آنها تأثیری نداشته باشد.
از این رو، باشگاه پرسپولیس انتظار دارد سازمان لیگ درباره پرسشهای روشن زیر، پاسخ شفاف و مستند ارائه کند:
۱- معیار برنامهریزی مسابقات چیست؟
چرا برنامه مسابقات به گونهای تنظیم شده است که برخی رقبای پرسپولیس بارها در روزهای پنجشنبه و جمعه به میدان میروند، اما برای پرسپولیس حتی یک مسابقه در روز جمعه در نظر گرفته نشده است؟
اگر برگزاری مسابقه در روزهای پایانی هفته برای برخی باشگاهها امکانپذیر است، مبنای این تفاوت در برنامهریزی چیست؟
پرسپولیس انتظار امتیاز ویژه ندارد؛ اما حق خود و میلیونها هوادارش میداند که بداند معیار برنامهریزی مسابقات برای همه تیمها یکسان است یا خیر.
۲- تکلیف باشگاههایی که بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار ندادهاند چیست؟
ارکان فوتبال کشور پیش از این بر ضرورت همکاری باشگاهها با تیم امید تأکید کرده و حتی درباره عدم همکاری، از برخورد انضباطی سخن گفته بودند.
اکنون که برخی باشگاهها در مقاطع مختلف از همکاری با تیم امید و در اختیار قرار دادن بازیکنان خودداری کردهاند، پرسپولیس انتظار دارد همان مقررات و همان برخوردی که پیشتر اعلام شده بود، بدون استثنا اعمال شود.
نمیتوان از یک باشگاه انتظار همکاری کامل با تیم ملی داشت و باشگاهی دیگر بدون تحمل تبعات، از همان همکاری خودداری کند.
اگر همکاری با تیم ملی یک تکلیف است، این تکلیف باید برای همه باشد و اگر عدم همکاری دارای تبعات انضباطی است، این تبعات نیز باید بدون توجه به نام باشگاه برای همه یکسان اعمال شود.
۳- مستند قانونی تعویق دیدار خیبر و پرسپولیس چیست؟
باشگاه پرسپولیس هیچ درخواستی برای لغو یا تعویق دیدار برابر خیبر خرمآباد ارائه نکرده و آمادگی خود را برای انجام مسابقه اعلام کرده است؛ بنابراین سازمان لیگ باید به صورت مشخص اعلام کند بر اساس کدام ماده، تبصره، آییننامه یا مصوبه، شرایط موجود در باشگاه خیبر موجب تعویق این مسابقه شده است؟
اگر ملاک، تعداد بازیکنان حاضر در تیم امید است، این تعداد دقیقاً چند نفر است و حد نصاب مورد استناد سازمان لیگ در کدام مقررات مسابقات پیشبینی شده است؟
مهمتر اینکه آیا همین معیار از این پس بدون هیچ استثنایی درباره تمام باشگاههای لیگ اعمال خواهد شد؟
پرسپولیس انتظار دارد مستند قانونی این تصمیم به صورت رسمی منتشر شود.
۴- درخواست تعویق مسابقه از سوی چه مرجعی مطرح شده است؟
وقتی پرسپولیس به عنوان یکی از دو طرف مسابقه نه تنها تقاضای تعویق نداشته، بلکه خواهان برگزاری مسابقه بوده است، سازمان لیگ باید شفاف کند پیشنهاد یا درخواست اولیه برای تعویق این دیدار از سوی چه مرجعی مطرح شده و بر چه مبنایی مورد پذیرش قرار گرفته است.
همچنین با توجه به پرسشها و شائبههایی که درباره ارتباطات استانی برخی مسئولان مرتبط با برگزاری مسابقات مطرح شده است، بهترین راه برای پایان دادن به هرگونه برداشت و شائبه، انتشار فرآیند تصمیمگیری و مستندات مربوط به آن است.
باشگاه پرسپولیس هیچ شخصی را متهم نمیکند؛ اما معتقد است در یک فوتبال حرفهای، تصمیمات باید آنقدر شفاف و مستند باشند که اساساً مجالی برای شکلگیری چنین شائبههایی باقی نماند.
۵- چرا یک معیار واحد برای تمام مسابقات اعمال نشده است؟
اگر حضور بازیکنان باشگاهها در تیم امید مبنای تعویق مسابقات است، چرا تمام دیدارهای مشمول این وضعیت بر اساس یک قاعده واحد تعیین تکلیف نشدهاند؟
چگونه ممکن است در یک هفته و در شرایط مشابه، برخی مسابقات برگزار و برخی دیگر معوق شوند؟
سازمان لیگ باید قاعده را اعلام کند؛ قاعدهای روشن، مکتوب، از پیش تعیینشده و قابل اعمال برای همه، نه تصمیمی که پس از اعلام آن، باشگاهها تازه مجبور شوند درباره مبنای قانونیاش سؤال کنند.
۶- آیا همکاری پرسپولیس با تیمهای ملی باید برای این باشگاه تبدیل به هزینه شود؟
پرسپولیس در مقاطع مختلف، حتی با وجود تبعات فنی و هزینههای قابل توجه، بازیکنان خود را در اختیار تیمهای ملی و بهویژه تیم امید قرار داده و منافع فوتبال ملی را بر ملاحظات باشگاهی مقدم دانسته است.
اما همکاری با تیم ملی نباید به نقطه ضعف یک باشگاه تبدیل شود.
نمیتوان باشگاهی را که همکاری میکند متحمل هزینه کرد و در مقابل، باشگاهی را که همکاری نمیکند از همان هزینهها مصون نگه داشت.
چنین رویهای نه تنها مشوق همکاری باشگاهها با تیمهای ملی نیست، بلکه میتواند پیامی کاملاً معکوس به باشگاههای فوتبال ایران ارسال کند.
۷- سازمان لیگ مجری مقررات است، نه واضع مقررات
این بخش از موضوع برای باشگاه پرسپولیس حتی فراتر از سرنوشت یک مسابقه اهمیت دارد.
سازمان لیگ به عنوان متولی برگزاری مسابقات وظیفه دارد مقررات مصوب را دقیق، شفاف و یکسان اجرا کند. وظیفه یک نهاد اجرایی، اجرای مقررات است؛ نه ایجاد قاعده جدید از طریق تصمیمات موردی.
تصمیم یک مقام یا نهاد اجرایی، صرفاً به دلیل اعلام یا ابلاغ آن، تبدیل به قانون نمیشود.
اگر برای تعویق یک مسابقه ضابطهای وجود دارد، مستند آن باید اعلام شود و اگر چنین ضابطهای وجود ندارد، نمیتوان ابتدا تصمیم گرفت و سپس از همان تصمیم، قاعده ساخت.
مرز میان «اجرای قانون» و «ایجاد قانون» باید در فوتبال ایران روشن بماند.
پذیرش این رویه که یک نهاد اجرایی بتواند بدون ارائه مستند قانونی، تصمیمی موردی اتخاذ کند و سپس انتظار داشته باشد باشگاهها آن را صرفاً به اعتبار صادرکننده تصمیم بپذیرند، رویهای نادرست است که باشگاه پرسپولیس آن را محکوم میکند و نسبت به تبعات خطرناک تثبیت چنین رویهای برای جامعه فوتبال ایران هشدار میدهد.
هیچ نهاد اجرایی نباید در جایگاهی قرار گیرد که آنچه میگوید، صرفاً به این دلیل که گفته است، «قانون» تلقی شود.
بحث امروز فقط پرسپولیس و خیبر نیست. اگر چنین رویهای پذیرفته شود، فردا هر باشگاهی میتواند با تصمیمی مواجه شود که مستند آن نه یک قانون یا آییننامه از پیش تعیینشده، بلکه صرفاً تشخیص موردی یک مقام اجرایی باشد.
این همان نقطهای است که میتواند اصل پیشبینیپذیری، اعتماد و عدالت در مسابقات را با آسیب جدی مواجه کند.
پرسپولیس امتیاز ویژه نمیخواهد؛ اجرای یکسان قانون را میخواهد
موضوع امروز پرسپولیس یک مسابقه، یک میزبان یا یک تاریخ خاص نیست.
مسئله، اصلی ساده، اما بنیادین است:
آیا مقررات برای همه باشگاهها از پیش مشخص و یکسان است، یا تصمیمات موردی میتوانند جای مقررات را بگیرند؟
سازمان لیگ باید به باشگاهها و افکار عمومی فوتبال ایران توضیح دهد چرا در برنامهریزی مسابقات، در مواجهه با باشگاههایی که بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار نمیدهند و در تصمیمگیری درباره تعویق مسابقات، معیارهای واحد، شفاف و قابل پیشبینی مشاهده نمیشود.
باشگاه پرسپولیس ضمن محفوظ دانستن تمامی حقوق قانونی خود، خواهان انتشار مستندات و مبانی قانونی تصمیم اخیر و اعلام صریح ضابطهای است که از این پس درباره تمام باشگاهها بدون استثنا اجرا خواهد شد.
پرسپولیس قانونگریز نیست و با اجرای قانون مشکلی ندارد؛ اما میان «اجرای قانون» و «قانون دانستن یک تصمیم اجرایی» تفاوتی اساسی وجود دارد.
پرسپولیس نه امتیاز ویژه میخواهد، نه استثنا و نه تبعیض به سود خود.