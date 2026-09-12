با آغاز فصل برداشت انگور در آذربایجان‌غربی، تاکستان‌های استان به کانون تکاپوی بیش از ۳۰ هزار بهره‌بردار تبدیل شده‌اند. پیش‌بینی می شود امسال ۲۴۰ هزار تن محصول از تاکستان‌های استان برداشت می‌شود. آماری که در سایه رونق صنایع تبدیلی، نویدبخش جهش صادراتی برای این محصول استراتژیک است، هرچند سایه سنگین هزینه‌های تولید همچنان گلایه اصلی باغداران را تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آذربایجان‌غربی با تکیه بر ۲۱ هزار هکتار سطح زیرکشت و تنوعی بی‌نظیر از ۶۰ رقم بومی و خارجی، بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید انگور در کشور تثبیت کرد.

محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ضمن اعلام پیش‌بینی برداشت ۲۴۰ هزار تن انگور در سال جاری، گفت: انگور پس از سیب، دومین محصول باغی استراتژیک استان است که معیشت بیش از ۳۰ هزار خانوار بهره‌بردار را به‌طور مستقیم تأمین می‌کند.

اصغری با اشاره به بازه زمانی برداشت محصول که از اوایل شهریورماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه می‌یابد، تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد از این محصول به صورت تازه‌خوری به بازار مصرف در سراسر کشور عرضه می‌شود. مابقی تولیدات، یا در چرخه صنایع تبدیلی همچون تولید آبمیوه، سرکه و شیره انگور به ارزش افزوده تبدیل می‌شوند و یا مسیر بازارهای صادراتی و کشورهای همسایه را در پیش می‌گیرند.

او با تأکید بر ظرفیت‌های منطقه‌ای افزود: شهرستان‌های ارومیه، سردشت و میاندوآب به عنوان کانون‌های اصلی تولید، نقشی کلیدی در زنجیره تأمین انگور استان ایفا می‌کنند.

با وجود آمارهای امیدوارکننده تولید، بخش دیگری از این گزارش به واقعیت‌های تلخ پشت پرده تولید بازمی‌گردد. باغداران که دستان پرتوانشان عامل اصلی این تولیدات است، امسال با چالش افزایش هزینه‌های جاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و کارگری، در کنار نوسانات بازار، سود واقعی حاصل از این محصول استراتژیک را برای تولیدکننده کاهش داده است.

کارشناسان بر این باورند که برای تداوم این مسیر و حمایت از ۳۰ هزار بهره‌بردار استان، تقویت زیرساخت‌های سردخانه‌ای و صنایع بسته‌بندی مدرن، تنها راهکار عبور از چالش‌های اقتصادیِ پیش‌روی باغداران آذربایجان‌غربی است.