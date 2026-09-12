در دو روز نخست آغاز فرآیند نام‌نویسی داوران کودک و نوجوان ویژه سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ۱۲۰۰ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در دو روز نخست آغاز فرآیند نام‌نویسی داوران کودک و نوجوان این جشنواره، حدود ۱۲۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۲ سال و نوجوان ۱۳ تا ۱۶ سال با مراجعه به سامانه ثبت‌نام جشنواره، مشخصات خود را ثبت کردند تا در جشنواره، آثار را داوری کنند.

میزان ثبت‌نام متقاضیان در بخش داوران کودک و نوجوان نسبت به پارسال و در همین مدت کوتاه با افزایش همراه بوده است، به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود با توجه به استقبال کودکان و نوجوانان علاقه‌مند به داوری فیلم‌ها، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان این بخش در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، رکورد دوره‌های گذشته را پشت سر بگذارد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان از یازدهم تا شانزدهم مهر برگزار خواهد شد.