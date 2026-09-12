عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی کشور گفت: بازگشت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول اقتصادی می‌تواند آثار تحریم‌ها بر بازار و معیشت مردم را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید نجیب حسینی با اشاره به تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و راهکار‌های جلوگیری از انتقال شوک تحریم‌ها به بازار، اظهار کرد: باید ظرفیت‌های داخلی کشور را به‌طور کامل احصا کنیم و بر مبنای این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی داشته باشیم.

نماینده مردم «مینودشت، کلاله، مراوه‌تپه و گالیکش» در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آنچه می‌تواند کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر کند، بازگشت به ظرفیت‌های درونی و استفاده حداکثری از توان داخلی است؛ چراکه باید اقتصاد کشور را به گونه‌ای مدیریت کنیم که فشار‌های خارجی کمترین اثر را بر زندگی مردم و بازار داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور صرفاً ناشی از تحریم‌ها نیست، افزود: واقعاً باید از ظرفیت‌های اقتصادی موجود در داخل کشور استفاده کامل را ببریم. اعتقاد دارم بخش اعظمی از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، ارتباط مستقیمی با تحریم ندارد و بخشی از آن به مسائل مدیریتی بازمی‌گردد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مدیرانی که در این حوزه تجربه و توانایی لازم را ندارند، باید رویکرد و شیوه مدیریت خود را اصلاح کنند و با اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر، زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور را فراهم کنند.

حسینی با اشاره به ظرفیت کشور‌های مختلف برای همکاری اقتصادی با ایران تصریح کرد: آمار و ارقام لازم در این زمینه وجود دارد و از کشور‌هایی که امروز تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، آمادگی دارند امکانات و ظرفیت‌های خود را در اختیار ایران قرار دهند؛ بنابراین ما باید پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و از این فرصت‌ها به شکل مطلوب استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان صرفاً تحریم‌ها را عامل همه مشکلات اقتصادی کشور دانست؛ بلکه باید ضمن مقابله با فشار‌های خارجی، ضعف‌های مدیریتی و ظرفیت‌های مغفول داخلی را نیز شناسایی و برطرف کنیم.

این نماینده مجلس در پایان گفت: به اعتقاد بنده، برگشتن به اقتصاد مقاومتی که سال‌های سال مورد تأکید رهبر شهیدمان بوده است، می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مقابله با تحریم‌ها و تهدید‌های آمریکایی باشد و زمینه را برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر فشار‌های خارجی فراهم کند.