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در آستانه سال تحصیلی جدید، پویش جشن عاطفهها با شعار «آیندهساز باشیم» با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان گفت: هماستانیهای نیکاندیش میتوانند با شمارهگیری کد دستوری «ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۵۴ ستاره ۱ مربع» و یا با استفاده از شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۵۲۳۴ در این طرح خداپسندانه مشارکت کنند.
رمضان پودینه با اشاره به کمکهای مردم خیراندیش در سال گذشته، بیان کرد: سال گذشته بیش از ۱۳ میلیارد تومان از طریق این پویش مردمی جمعآوری شد و در قالب لوازمالتحریر، کیف، کفش و سایر اقلام ضروری در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ۱۱۷ پایگاه ثابت آماده جمعآوری کمکهای مردمی هستند، گفت: این پویش فرصتی است تا با حمایت از دانشآموزان نیازمند، آیندهای روشنتر برای آنان رقم زد.