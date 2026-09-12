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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به عملکرد دانشگاهها در جنگ اخیر، گفت: این جنگ نشان داد که اقتدار علمی و اقتدار دفاعی در کنار یکدیگر قرار دارند و اگر در علم و فناوری کوتاهی شده بود، دستیابی به این توفیقات در حوزه دفاع امکانپذیر نبود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیمایی صراف در یکصدمین اجلاس رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با تأکید بر ضرورت دفاع از نهاد علم و دانشگاه، اظهار کرد: در این اجلاس عملکرد دانشگاهها در دو سال گذشته، برنامههای انجامشده و برنامههای پیشرو را مرور میکنیم تا مشخص شود این نهاد که در خدمت مردم است چه کارکردهایی داشته است.
وی با اشاره به جنگ اخیر افزود: این جنگ، جنگ فناوری و علم و تکنولوژی بود و ترکیب اقتدار علمی و اقتدار نظامی نشان داد که نیروی انسانی متخصص و کارشناس برای کشور یک ضرورت است.
وزیر علوم، تحقیقات وفناوری گفت: اگر نهاد علم هیچ خدمتی نکرده باشد جز اینکه توانسته برای کشور در حوزههای مختلف نیروی متخصص تربیت کند، همین یک کارکرد اهمیت زیادی دارد؛ از مدرسه و بیمارستان گرفته تا دستگاه قضایی، صنعت، خدمات و کشاورزی، حوزهای نیست که حضور نیروی انسانی تربیتشده در دانشگاه در آن دیده نشود.
سیمایی صراف با اشاره به گستردگی برنامههای آموزشی دانشگاهها اظهار کرد: دانشگاهها بیش از سه هزار برنامه درسی دارند و بخش بزرگی از نیازهای کارشناسی کشور را تأمین میکنند.
وزیر علوم، نقش دانشگاهها در فرهنگ عمومی را از دیگر کارکردهای این نهاد دانست و گفت: دانشگاه علاوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص، در گسترش عقلانیت، اخلاق، همزیستی و سازگاری در جامعه نقش دارد و نباید این کارکرد فرهنگی را از دست بدهد.
وی همچنین به جایگاه ایران در تولید علم اشاره کرد و افزود: در سال ۱۹۹۶ میلادی، ایران با حدود ۸۵۰ مقاله رتبه ۵۴ علمی جهان را داشت، اما امروز با تولید حدود ۷۵ هزار مقاله به رتبه ۱۵ یا ۱۶ جهان رسیدهایم.
سیمایی صراف با اشاره به حرکت دانشگاهها از پژوهش به سمت فناوری و نوآوری گفت: دانشگاهها امروز در مسیر تولید ثروت و پیوند اقتصاد کشور با دانش حرکت میکنند و ۶۰ پارک علم و فناوری در کشور فعال است و بیش از ۱۷۰ هزار فناور در این زیستبوم فعالیت دارند که بخش زیادی از آنها دانشگاهی هستند.
وی افزود: شرکتهای دانشبنیان و هستههای فناور در این زیستبوم فعال هستند و حدود ۵۰ هزار محصول در پارکهای علم و فناوری تولید میشود.
وزیر علوم، پارکهای علم و فناوری را یکی از مهمترین مسیرهای ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت دانست و گفت: پارکها و شرکتهای دانشبنیان از محصولات دانشگاه هستند و گردش مالی این بخش در سال گذشته به ۵۵۸ همت رسید.
سیمایی صراف ادامه داد: از میان ۵۰ هزار محصول تولیدشده در پارکهای علم و فناوری، حدود دو هزار محصول تحریمی است که تولید آنها به افزایش تابآوری کشور کمک کرده است.
وزیر علوم با اشاره به نقش دانشگاهها در زندگی روزمره مردم گفت: فعالیت دانشگاهها تنها به شرایط جنگ محدود نمیشود و دانشگاهها در حوزههای مختلف برای حل مسائل مردم و کشور تلاش میکنند.
وی همچنین با اشاره به اعتماد اجتماعی به استادان و دانشگاهیان اظهار کرد: اعتماد به استادان در میان اقشار مختلف جامعه در سطح بالایی قرار دارد و بخشی از این اعتماد به خدمات، کارکردها، توانمندی، کارآمدی و سلوک اخلاقی دانشگاهیان برمیگردد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: این سرمایه بزرگ علمی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد و حفظ شود.
انتظار از دانشگاه باید متناسب با امکانات آن باشد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به محدودیت منابع مالی حوزه علم و فناوری، تأکید کرد: اگر از نهاد علم انتظار نقشآفرینی در مسائل مختلف کشور را داریم، باید اختیارات و امکانات متناسب با این انتظارات نیز در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی قرار گیرد.
سیمایی صراف گفت: مجموع اعتبارات دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان که از منابع دولتی تأمین میشود، در مقایسه با بودجه دانشگاههای بزرگ در برخی کشورهای منطقه رقم محدودی است.
وی با اشاره به اینکه یک دانشگاه در منطقه به تنهایی حدود یک میلیارد دلار اعتبار و بودجه دارد، افزود: کل اعتبارات نهاد علم کشور به این رقم نمیرسد و در چنین شرایطی باید نسبت میان مأموریتهای دانشگاه و منابعی که در اختیار آن قرار میگیرد مورد توجه قرار گیرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: سهم دانشگاهها و نهاد علم از بودجه کشور در سالهای گذشته حدود ۳.۵ تا ۳.۹ درصد بوده و امروز این سهم روی کاغذ حدود ۲ تا ۳ درصد است، اما همین میزان نیز به طور کامل تخصیص و پرداخت نمیشود.
سیمایی صراف گفت: مأموریتهای دانشگاهها و مراکز علمی نسبت به گذشته گستردهتر شده است؛ از تربیت نیروی انسانی و تولید علم گرفته تا توسعه فناوری، حل مسائل کشور، افزایش تابآوری و ارتباط با صنعت.
وی تأکید کرد: توقع از نهاد علم باید متناسب با اختیارات و امکاناتی باشد که در اختیار آن قرار میدهیم و برای ایفای مأموریتهای گسترده دانشگاهها، تأمین منابع مورد نیاز این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.