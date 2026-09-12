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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: مسیر رفت و برگشت تونل شهید میرزایی در جاده مواصلاتی بندرعباس ـ حاجیآباد ـ سیرجان تا یک ماه دیگر به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ صفر صادقی پور افزود: هم اکنون عملیات تخریب، آواربرداری، آرماتوربندی و نصب سازههای بتنی و فلزی پیشساخته در هر دو محور رفت و برگشت به صورت شبانهروزی درحال اجراست.
وی گفت: در دهانه ورودی مسیر رفت، تخریب و آواربرداری در مراحل پایانی است و عملیات اجرایی فونداسیون چند روز آینده آغاز میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: حدود ۲۵ متر سازه پیش ساخته و قالبهای فلزی تونل باید در دو دهانه ورودی و خروجی این مسیر اجرا شود.
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صادقیپور افزود: تاکنون ۱۹ متر سازه پیش ساخته و قالبهای فلزی در دهانه ورودی و خروجی ساخته و مستقر شده است و بخش باقی مانده دهانه خروجی نیز، هفته آینده تکمیل میشود.
وی به شرایط خاص دهانه خروجی این مسیر نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش بعلت نیاز به مدیریت و هدایت بار ترافیکی مسیر بندرعباس به سمت حاجیآباد و سیرجان، محدودیتهای کارگاهی وجود دارد، اما با برنامهریزیهای صورت گرفته، تخریب و بازسازی این مقطع نیز حداکثر دو هفته آینده نهایی شود.