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اصفهان از ۱۱ مهرماه امسال میزبان سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: نمایش آثار این رویداد از یازدهم مهر سال جاری در سینماهای اصفهان آغاز میشود و همزمان با نمایش فیلمها، برنامههای متنوعی برای کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف شهر برگزار خواهد شد.
امیرحسین ستودهفر افزود: تفاهمنامه این رویداد مهم بینالمللی به همت شهردار اصفهان و دبیر جشنواره با حضور استاندار اصفهان و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا شد و با این اقدام، بهطور رسمی وارد مرحله اجرایی جشنواره شدیم.
وی ادامه داد: جشنواره سیوهشتم با شعار رویای کودکان در پرده نقش جهان برگزار میشود، هر چند بهدلیل از دست دادن نوگلان عزیز در میناب و شهر اصفهان سوگوار هستیم، اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا جشنواره با کیفیت مطلوب برگزار شود.
ستوده فر گفت: بنابر گزارشهای دریافتی از دبیرخانه جشنواره در تهران، استقبال از فراخوان درمقایسه با سالهای گذشته افزایش داشته است و با دست پر و مجموعهای از فیلمهای باکیفیت به استقبال اکرانها میرویم.
وی افزود: علاوه بر اکران فیلمها، در سینماهای شهر اصفهان، برنامههای جمعی متنوعی خواهیم داشت، در موکبهای سطح شهر نیز برنامههای ویژهای برای کودکان در نظر گرفته شده است که حضور گرم و پرشور مردم، موجب رونق و باشکوهتر برگزار شدن این رویداد بینالمللی از یازدهم تا شانزدهم مهر خواهد شد.