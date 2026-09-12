عضو شورای اسلامی شهر یزد با هشدار نسبت به روند تخریب و تغییر کاربری باغات در محلات شهر، بر ضرورت تشدید نظارت شهرداری و فعال شدن سازوکار‌های صیانت از باغات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدباقر پارساییان در نشست شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به نقش مهم باغات در حفظ کیفیت زیست‌محیطی شهر اظهار داشت: باغ‌ها به عنوان ریه‌های شهر صنعتی یزد، نقش مهمی در تعدیل شرایط محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند، اما متأسفانه بخش قابل توجهی از باغات واقع در محلات شهر در معرض تخریب و ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در برخی نقاط، روند تخریب باغات و احداث بنا در آنها به صورت مستمر در حال اجرا است و لازم است شهرداری با جدیت بیشتری نسبت به انجام وظایف قانونی و نظارتی خود در این زمینه اقدام کند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به شناسنامه‌دار شدن بخشی از باغات شهر تصریح کرد: با وجود اقداماتی که برای شناسایی و شناسنامه‌دار کردن باغات انجام شده، همچنان شاهد تفکیک، تخریب و ساخت‌وساز در برخی از این باغات هستیم و ضروری است نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که از تخریب باغ پیش از وقوع جلوگیری شود.

پارساییان ادامه داد: نظارت بر باغات نباید صرفاً پس از تخلف و احداث بنا صورت گیرد؛ بلکه شهرداری باید با نظارت مستمر و پیشگیرانه، از تغییر وضعیت باغات و آغاز ساخت‌وساز‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

وی با انتقاد از روند موجود در برخورد با برخی تخلفات مربوط به باغات گفت: متأسفانه در مواردی ابتدا باغ تخریب و ساخت‌وساز می‌شود و پس از آن موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود؛ در حالی که هدف اصلی باید جلوگیری از وقوع تخلف و حفظ باغ پیش از تخریب باشد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد همچنین بر ضرورت فعال شدن شورای صیانت از باغات تأکید کرد و افزود: شورای صیانت از باغات که با هدف حفاظت و جلوگیری از تخریب باغات تشکیل شده است، باید نقش فعال‌تری در این زمینه داشته باشد و جلسات آن به صورت مستمر برگزار شود تا مسائل و موارد مربوط به باغات پیش از تبدیل شدن به تخلف و خسارت غیرقابل جبران، مورد بررسی قرار گیرد.

پارساییان خاطرنشان کرد: افزایش تخریب باغات در یزد یک موضوع صرفاً کالبدی نیست، بلکه مستقیماً با آینده زیست‌محیطی و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد و از این رو صیانت از باغات باید به عنوان یک اولویت مدیریت شهری دنبال شود.

وی تأکید کرد: باغات موجود در بافت و محلات شهر، سرمایه‌ای ارزشمند برای یزد محسوب می‌شوند و از بین رفتن آنها به سادگی قابل جبران نیست؛ بنابراین لازم است شهرداری ضمن تقویت نظارت‌های میدانی، سازوکار‌های پیشگیرانه را فعال کرده و اجازه ندهد باغات پس از تخریب و ساخت‌وساز، وارد فرآیند‌های قانونی رسیدگی به تخلف شوند.