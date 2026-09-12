به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، روزهای یکشنبه و دوشنبه با برگزاری دیدارهای مختلف پیگیری می‌شود. در یکی از دیدارهای این هفته، تیم فوتبال نساجی مازندران فردا یکشنبه ۲۲ شهریورماه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید سلیمانی بابک مهمان تیم مس است.

داوران دیدار نساجی و مس شهر بابک

کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران این دیدار را به شرح زیر اعلام کرد:

داور: امیر عرب‌براقی

کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، حامد صفایی و حسین اسماعیلی

داوران VAR: سیدحسین حسینی و علیرضا ایلدروم

وضعیت دو تیم در جدول

نساجی مازندران در هفته ششم لیگ برتر با تک گل جواد آقایی‌پور موفق شد خیبر خرم‌آباد را شکست دهد و دومین برد متوالی خود را جشن بگیرد. این نتیجه، شرایط این تیم را پس از شروع نه‌چندان امیدوارکننده فصل تغییر داده است. نساجی حالا با ۷ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده‌بندی قرار دارد و به دنبال تداوم روند صعودی خود است.

در سوی مقابل، مس شهر بابک با ۴ امتیاز در جایگاه هفدهم جدول قرار دارد و برای فرار از منطقه خطر، نیاز مبرمی به کسب امتیاز در این دیدار خانگی دارد.

روند رو به رشد نساجی

نساجی پس از شروع ضعیف در هفته‌های ابتدایی، در دو هفته اخیر با کسب دو برد پیاپی، روند رو به رشدی را آغاز کرده است. شاگردان مجتبی حسینی که در هفته پنجم ملوان را در انزلی شکست دادند، در هفته ششم نیز خیبر را در قائم‌شهر مغلوب کردند و حالا با روحیه‌ای بالا به دنبال سومین برد متوالی هستند.

چالش مس شهر بابک

مس شهر بابک که در این فصل با مشکلاتی مواجه بوده و در قعر جدول قرار دارد، برای جبران ناکامی‌های اخیر خود، نیاز به کسب سه امتیاز خانگی دارد. این تیم در دیدار فردا، با حمایت هواداران خود به دنبال متوقف کردن روند صعودی نساجی است.