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مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس گفت : از امروز مهار آتش سوزی در ارتفاعات شهرستان ممسنی با اعزام بالگرد آب پاش شدت مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس با حضور در شهرستان ممسنی گفت: از امروز و با دستور استاندار فارس، عملیات گسترده مهار آتشسوزی در ارتفاعات شهرستان ممسنی با اعزام بالگرد آبپاش و جابجایی نیرو شدت مییابد.
غلامی افزود: همچنین به منظور پشتیبانی و مهار سریعتر آتش، دو تیم تخصصی خاموش کننده آتش از سازمان آتشنشانی شیراز به همراه تجهیزات پشتیبانی ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیطزیست در منطقه مستقر خواهند شد.
وی بیان کرد: در این عملیات علاوه بر دستگاههای اجرایی، از ظرفیتهای محلی از جمله ماشینآلات و تراکتورهای جهاد کشاورزی و همچنین تیمهای آفرود و هیئت اتومبیلرانی اداره ورزش و جوانان برای انتقال نیروها و تجهیزات در مسیرهای ناهموار کوهستانی استفاده میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: در حال حاضر افزون بر ۸۰ نفر از نیروهای امدادی، دستگاههای متولی و دوستداران طبیعت در صحنه حضور دارند و با تمهیدات اندیشیدهشده و افزایش نیروها و تجهیزات، پیشبینی میشود این آتشسوزی امروز به طور کامل مهار و خاموش شود.
آتشسوزی در منطقه جنگلی ماهور میلاتی شهرستان ممسنی از هفت روز گذشته آغاز شده است و عملیات مهار همچنان با حضور نیروهای امدادی، یگان حفاظت منابع طبیعی و گروههای مردمی ادامه دارد.
وزش بادهای پاییزی و تراکم بالای پوشش گیاهی در این منطقه صخرهای، خاموش کردن آتش را با چالش جدی مواجه کرده و تاکنون سه بار خاموشسازی با موفقیت نسبی انجام شده ، اما دوباره آتش شعلهور شده است.
ماهور شهرستان ممسنی یک منطقه حفاظت شده است که از حدود ۴۷ سال پیش منطقه شکار ممنوع اعلام شده و تحت کنترل اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس است. پوشش گیاهی این منطقه بنه، بلوط، کلهخنگ و سایر گونه های گیاهی است .