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رئیس کارگروه اطلاعرسانی طرح مهر آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد جزئیات برنامههای آغاز سال تحصیلی جدید در استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، سید ولی موسوی گفت: با هدف آمادگی مدیران، عوامل اجرایی و معلمان، شناسایی نواقص و رفع کاستیهای مدارس استان، مانور سراسری بازگشایی مدارس فردا یکشنبه ۲۲ شهریور برگزار میشود.
وی اضافه کرد: مراسم جشن جوانهها ۳۰ شهریور، زنگ شکوفهها ۳۱ شهریور و زنگ غنچهها نیز ۱۲ مهر برگزار میشود.
موسوی افزود: زنگ مهر، مقاومت و نماز نیز در یکم مهر نواخته میشود.