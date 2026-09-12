به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، سید ولی موسوی گفت: با هدف آمادگی مدیران، عوامل اجرایی و معلمان، شناسایی نواقص و رفع کاستی‌های مدارس استان، مانور سراسری بازگشایی مدارس فردا یکشنبه ۲۲ شهریور برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: مراسم جشن جوانه‌ها ۳۰ شهریور، زنگ شکوفه‌ها ۳۱ شهریور و زنگ غنچه‌ها نیز ۱۲ مهر برگزار می‌شود.

موسوی افزود: زنگ مهر، مقاومت و نماز نیز در یکم مهر نواخته می‌شود.