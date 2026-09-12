حجم ترانزیت کالا از پایانه مرزی ماهیرود سربیشه خراسان جنوبی در ۵ ماه گذشته ۹۰ درصد افزایش داشته، و عمده کالا‌های صادراتی از مرز ماهیرود شامل سیمان، آهن‌آلات، کاشی و سرامیک و تره بار بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به نقش راهبردی پایانه مرزی ماهیرود در توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور، از ترانزیت ۶۸۴ هزار تُن کالا از این پایانه در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

ذاکر افزود: در پنج ماه گذشته، ۶۸۴ هزار و ۳۱ تُن کالای ترانزیتی از پایانه مرزی ماهیرود جابه‌جا شده که این مقدار در قالب ۲۶ هزار و ۸۸۸ سفر انجام شده و در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹۰ درصد افزایش داشته است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: بخش قابل توجهی از کالا‌های ترانزیتی عبوری از این پایانه شامل روغن، لوازم یدکی، شکر و گیاهان دارویی است که از مسیر بندرعباس وارد کشور شده و منشأ آنها کشور‌های امارات، اندونزی، هند و چین بوده است.

ذاکر با اشاره به ظرفیت صادراتی پایانه مرزی ماهیرود نیز گفت: در این مدت ۳۷۲ هزار و ۵۳۰ تُن کالا از طریق این پایانه صادر شده که با انجام ۷ هزار و ۳۴۳ سفر، رشد ۴۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.

وی عمده کالا‌های صادراتی از مرز ماهیرود را شامل سیمان، آهن‌آلات، کاشی و سرامیک و تره بار عنوان کرد و افزود: این کالا‌ها از مبادی مختلفی از جمله بیرجند، کارخانه‌های سیمان قاین و باقران و همچنین استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، یزد، کرمان و فارس به سمت پایانه مرزی ماهیرود حمل می‌شوند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: ۵ شرکت و ۴ نمایندگی حمل‌ونقل بین‌المللی کالا در پایانه مرزی ماهیرود فعال هستند و در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر نیز ۲ شعبه فعالیت دارند که این ظرفیت، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های حمل‌ونقل برون‌مرزی در شرق کشور فراهم کرده است.

ذاکر با اشاره به فعالیت بخش مسافری پایانه مرزی ماهیرود افزود: در ۵ ماه گذشته، ۷۲۱ مسافر در قالب ۶۲۷ سفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر جابه‌جا شده‌اند.

به گفته وی همچنین دراین مدت، ۶ هزار و ۳۳۳ مسافر به‌صورت پیاده وارد کشور و ۳ هزار و ۵۱۷ مسافر پیاده از کشور خارج شده‌اند.

ذاکر گفت: افزایش ۹۰ درصدی ترانزیت و ۴۴ درصدی صادرات از پایانه مرزی ماهیرود، بیانگر ظرفیت رو به افزایش این مرز در اقتصاد حمل‌ونقل کشور است.