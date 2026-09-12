یک دستگاه کامیون حامل ۹ تن جو فاقد مجوز حمل به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان کوهسرخ خراسان رضوی توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی کوهسرخ گفت: مأموران انتظامی شهرستان کوهسرخ در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و حمل غیرمجاز کالا و در حین کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و این خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ مهدی قاسمی،افزود:در این عملیات، یک متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ قاسمی در پایان با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با قاچاق و حمل غیرمجاز کالا، از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.