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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۲۱

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از امروز با عبور موج بارشی از شمال غرب کشور، بارش در این مناطق و سواحل دریای خزر آغاز می‌شود و هوای شمال غرب هم خنک‌تر خواهد شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۰۹:۱۸
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارندگی ، دمای هوا
 