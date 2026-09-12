مردم همدان در ۱۹۵ امین قرار شبانه، با تأکید بر ایستادگی در برابر فشار‌های سیاسی، اقتصادی و تهدید‌های نظامی دشمن، حفظ وحدت و ساختن ایرانی قوی‌تر را مطالبه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم همدان تأکید دارند فشار‌های دشمن نمی‌تواند عزم ملت ایران را برای دفاع از کشور درهم بشکند؛ اما حمایت اقتصادی و گفت‌وگوی صادقانه مسئولان را لازمه حفظ این همدلی و همراهی می‌دانند.

پیام مردم روشن است؛ پاسخ ملت به فشار‌های دشمن، وحدت و ایستادگی است و پاسخ مسئولان باید حمایت، همراهی و کاهش فشار‌های اقتصادی باشد.