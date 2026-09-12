مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان از رشد ۶/۱ درصدی شاخص مطلوبیت کلر آزاد باقیمانده در آب شرب روستایی استان طی بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به استناد گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان دستگاه ناظر بر کیفیت آب شرب خبر داد و گفت: این میزان رشد، زنجان را در بین استان‌های برتر کشور از نظر بهبود این شاخص قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛علی محمد نادرخانی با اشاره به اهمیت این شاخص در تأمین آب سالم و ایمن گفت: کلر آزاد باقیمانده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد فرآیند گندزدایی است و مقدار مناسب آن در شبکه توزیع آب، نشان‌دهنده تداوم حفاظت میکروبی آب از تأسیسات تا محل مصرف است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان افزود: رشد ۶/۱ درصدی این شاخص، حاصل یک اقدام مقطعی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات به‌هم‌پیوسته در حوزه پایش، کنترل و بهره‌برداری است.

وی پایش منظم و تحلیل نتایج کیفی آب، شناسایی نقاط دارای افت مطلوبیت، بررسی علل و اجرای اقدامات اصلاحی، کنترل عملکرد تجهیزات کلرزنی و تأمین مستمر مواد گندزدا را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این زمینه عنوان کرد.

نادرخانی تعامل و همکاری مستمر با دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان را از عوامل مؤثر در بهبود این شاخص دانسته و گفت: تبادل اطلاعات، بررسی مشترک نتایج پایش، شناسایی نقاط بحرانی و پیگیری اقدامات اصلاحی، موجب افزایش اثربخشی فرآیند نظارت بر کیفیت آب شده است.

وی همچنین افزود: عملکرد صحیح سامانه‌های گندزدایی در کنار پایش آزمایشگاهی، آموزش و نظارت بر عملکرد آبداران و بهره‌برداران، حلقه تکمیل‌کننده زنجیره کنترل کیفیت آب شرب است و این موضوع نیز در برنامه‌های شرکت آبفا استان مورد توجه قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با هدف تثبیت این دستاورد، پایش مستمر، شناسایی پیشگیرانه نقاط دارای ریسک، کنترل فرآیند گندزدایی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی را با جدیت ادامه خواهد داد.

این مسئول در پایان از همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان و همچنین تلاش کارکنان حوزه‌های کنترل کیفیت، آزمایشگاه، بهره‌برداری و آبداران روستایی قدردانی کرده و گفت: ارتقای کیفیت آب شرب، حاصل کار یک واحد یا یک دستگاه نیست؛ بلکه نتیجه یک زنجیره منسجم از پایش، اقدام اصلاحی و همکاری بین‌بخشی است و استمرار این رویکرد، مسیر بهبود شاخص بهداشت آب را هموار خواهد کرد.