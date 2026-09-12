با اجرای طرح شناسایی و برخورد با کافه ها، سفره خانه‌های سنتی، باغ تالار و قلیان سرا‌ها در نیشابور ۱۳ واحد صنفی متخلف مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: با هدف پاسخگویی به مطالبات شهروندان و با انجام هماهنگی‌های قضایی طرح شناسایی و برخورد با واحد‌های صنفی متخلف از جمله کافه و قلیان سرا‌ها در سطح شهر نیشابور اجرا شد.

سرهنگ مجتبی موهبتی گفت: در این طرح ۴۸ ساعته ماموران دایره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی پس از هماهنگی‌های قانونی از ۳۸ واحد صنفی بازدید که تعداد ۱۳ واحد صنفی متخلف با دستور قضایی مهر و موم و ۱۰ واحد دیگر اخطار دریافت کردند.

وی تاکید کرد: این طرح‌ها با هدف افزایش رضایت مندی عمومی همچنان دامه خواهد داشت.