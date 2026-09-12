به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی یزدانی گفت: ارزش کل دانه‌های روغنی خریداری شده شامل کلزا و کاملینا از کشاورزان استان در سال زراعی جاری ۸۶۵ میلیارد ریال است که تاکنون ۷۶۰ میلیارد ریال از این مطالبات به کشاورزان پرداخت شده است.

وی افزود: با پرداخت این میزان، ۸۸ درصد بهای محصولات خریداری شده تسویه شده و تلاش می‌شود مابقی مطالبات نیز تا پایان شهریورماه به طور کامل پرداخت شود.

یزدانی ادامه داد: شبکه تعاونی‌های روستایی خراسان شمالی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرآیند عرضه محصولات، ۲۲۰ تن کلزا و ۷۲۳ تن کاملینا را به صورت توافقی از کشاورزان خریداری کرده است.

مدیر تعاون روستایی خراسان‌شمالی گفت: سه مرکز خرید توافقی کلزا و کاملینا در شهرستان‌های شیروان، بجنورد و آشخانه در فصل برداشت فعال بودند و محصول کشاورزان را برای تسهیل در تحویل و جلوگیری از مشکلات فروش خریداری کردند.

وی درباره نرخ خرید توافقی این محصولات اظهار کرد: هر کیلوگرم کلزا یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال و هر کیلوگرم کاملینا ۹۰۰ هزار ریال از کشاورزان خریداری شده است.

یزدانی با تاکید بر اهمیت تامین نقدینگی و پرداخت به‌موقع بهای محصولات کشاورزی افزود: اولویت شبکه تعاون روستایی پس از خرید محصول، تکریم کشاورزان و پرداخت به‌موقع مطالبات آنان است؛ چرا که نقدینگی حاصل از فروش محصول نقش مهمی در تامین هزینه‌های کشت و استمرار فعالیت تولیدکنندگان دارد.

وی تصریح کرد: خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی با هدف تقویت اقتصاد روستاها، رونق تولید، تنظیم بازار، تامین امنیت غذایی و حمایت مستقیم از کشاورزان انجام می‌شود.