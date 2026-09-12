خسرو معتضد، پژوهشگر، نویسنده و چهره پیشکسوت رادیو در دیدار با معاون صدا، رادیو را عشق ماندگار زندگی خود دانست و با مرور خاطرات سال‌های طولانی فعالیتش در این رسانه تاکید کرد که تمام عشقش رادیو است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا به همراه وحید اسدی مدیر رادیو جوان و ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، با حضور در منزل خسرو معتضد با این پژوهشگر، نویسنده و کارشناس ـ مجری پیشکسوت رادیو دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

معتضد در این دیدار با اشاره به آغاز ارتباط خود با رادیو گفت: من از اواخر دهه ۳۰ وارد رادیو شدم. کلاس دهم بودم که صدایم از رادیو پخش شد و هنوز دیپلم نگرفته بودم که کارم را با رادیو شروع کردم و خاطرات بسیار زیادی از رادیو دارم.

وی رادیو را فراتر از یک رسانه برای خود توصیف کرد و افزود: تمام عشقم رادیو است، هر روز رادیو گوش می‌کنم و رادیو برای من فقط یک وسیله ارتباطی نیست؛ با زندگی من عجین است و هنوز هم با علاقه آن را دنبال می‌کنم و افتخار می‌کنم که با رادیو کار می‌کنم.

این نویسنده و پژوهشگر با مرور سال‌های فعالیت خود در رادیو، از تجربه حضور در برنامه‌های مختلف و همراهی با این رسانه در دوره‌های گوناگون یاد کرد و گفت: سال‌های زیادی است که در رادیو فعالیت دارم و خاطرات فراوانی از این رسانه دارم؛ از برنامه‌های مختلف گرفته تا تجربه حضور در برنامه‌های مرتبط با زلزله و حوادث، رادیو بخش مهمی از زندگی من بوده است.

معتضد درباره یکی از دوره‌های متأخر فعالیت خود در رادیو نیز به همکاری ۱۴ ساله با رادیو جوان اشاره کرد و گفت: ۱۴ سال است که به عنوان کارشناس ـ مجری در برنامه «عبور از تاریخ» رادیو جوان حضور دارم. در این برنامه درباره وقایع مختلف تاریخی صحبت می‌کنم و خوشحالم که این روایت‌ها مورد توجه مردم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به بازتاب برخی موضوعات مطرح‌شده در این برنامه ادامه داد: گاهی گفته‌های من مورد عناد شبکه‌های بیگانه قرار می‌گیرد و این نشان می‌دهد که موضوع تاریخ و نوع روایت آن برای مخاطب اهمیت دارد.

این پژوهشگر درباره نگاه خود به تاریخ گفت: تاریخ برای من فقط بیان چند واقعه و ذکر چند تاریخ و نام نیست. تاریخ، حافظه یک ملت است و اگر درست روایت شود، می‌تواند به شناخت بهتر جامعه و فهم ریشه‌های اتفاقات کمک کند.

من تلاش می‌کنم در برنامه «عبور از تاریخ» وقایع را برای مردم روایت کنم و میان گذشته و امروز ارتباط برقرار کنم.

معتضد در ادامه از فعالیت‌های مکتوب خود سخن گفت و افزود: تا امروز ۱۵۷ کتاب نوشته‌ام و در زمینه‌های مختلف تاریخی کار کرده‌ام. حدود ۱۶ ناشر با من همکاری می‌کنند و آثار و برنامه‌هایم بازخورد‌های مختلفی دارد. رادیو، تلویزیون و کتاب برای من ابزار‌هایی برای روایت و گفتن هستند.

وی در بخش دیگری از این دیدار، خاطراتی از سال‌های فعالیت خود در رادیو، تجربه حضور در برنامه‌های مرتبط با زلزله و حوادث، خاطرات دوران کودکی و پدرش را روایت کرد و از علاقه عمیق خود به ایران و وطن سخن گفت.

مرور کتاب‌ها و آثارش نیز بخش دیگری از این دیدار را به خود اختصاص داد.

احمد پهلوانیان معاون صدا، نیز در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی و جایگاه خسرو معتضد در رادیو گفت: برای من افتخار است که در کنار شما هستم.

من از سال‌های دور از علاقه‌مندان شما و روایت‌هایتان هستم و حضور شما در رادیو را ارزشمند می‌دانم.

وی با اشاره به نقش چهره‌های باسابقه در تداوم هویت رادیو افزود: حضور چهره‌های صاحب‌تجربه در رادیو، سرمایه‌ای برای رسانه است؛ چرا که این افراد علاوه بر دانش و تجربه، بخشی از حافظه شفاهی و رسانه‌ای کشور را نیز با خود همراه دارند.

معاون صدا همچنین درباره فعالیت معتضد در رادیو جوان و برنامه «عبور از تاریخ» بیان کرد: رادیو جوان با برنامه‌ای مانند «عبور از تاریخ» این ظرفیت را دارد که تاریخ را از قالبی صرفاً کتابی و تخصصی خارج کند و آن را با زبان رسانه و در قالبی شنیدنی و جذاب به مخاطب ارائه دهد.چنین برنامه‌هایی می‌توانند میان نسل امروز و حافظه تاریخی جامعه پیوند ایجاد کنند.

پهلوانیان با قدردانی از سال‌ها همراهی معتضد با رادیو تأکید کرد: وقتی تاریخ از زبان چهره‌ای که سال‌ها با مطالعه، پژوهش و روایت تاریخی همراه است بیان می‌شود، مخاطب تنها یک واقعه را نمی‌شنود؛ بلکه با بخشی از هویت و تجربه جمعی جامعه ارتباط برقرار می‌کند.

این دیدار با مرور خاطرات سال‌های فعالیت خسرو معتضد در رادیو و گفت‌و‌گو درباره تجربه‌های حرفه‌ای و آثار این نویسنده و پژوهشگر به پایان رسید و معاون صدا با اهدای لوح از سال‌ها همراهی و حضور او در رادیو قدردانی کرد.