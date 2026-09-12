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حماسه حضور مردم در صد و نود و پنجمین شب اقتدار

در میادین، اتحاد و ایستادگی برای آرمان‌ها حرف اول را می‌زند و این اتحاد هیمنه دشمنان را درهم می‌شکند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۰۹:۰۹
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 