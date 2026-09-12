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امروز مناطق دریایی هرمزگان بویژه تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی مواج است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشینه سرعت باد در تنگه هرمز به ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به حدود ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: علاوه بر خودداری از رفت و آمد شناورهای سبک و صیادی، تمهیدات لازم در بنادر و اسکلههای استان در نظر گرفته شود.
وی افزود: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستانهای بشاگرد، حاجی آباد و رودان رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در برخی مناطق مرکزی که شرایط بارشی مهیا نیست احتمال افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.
حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی گفت: وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی و تلاطم دریا فردا با شدت کمتری ادامه دارد.
در این مدت دما نوسان یک تا ۲ درجهای دارد.