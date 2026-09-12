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معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از شناسایی و ضربه قاطع نیروهای انقلابی و حافظان امنیت به محل تجمع یکی از گروهکهای تروریستی و معاند در بخشان شهرستان سراوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی خلیلآبادی گفت: گروهکهای معاند نظام جمهوری اسلامی ایران که در پی برهم زدن امنیت عمومی و انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی بودند، در نقطهای از شهر سراوان گردهم آمده بودند که با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری نیروهای انقلابی، غافلگیر و مورد ضربه سخت قرار گرفتند.