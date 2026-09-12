ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه از کشف و توقیف ۴۰ کامیون حامل مصنوعات پلاستیکی به ارزش تقریبی بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان در گمرک مرزی شیخ‌صله خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش تأکید کرد: این محموله که با هدف دور زدن رفع تعهد ارزی و به شیوه کم‌اظهاری قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشت، با هوشیاری کارکنان گمرکات استان شناسایی و ضبط شد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه با تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های ویژه نظارتی و ارزیابی دقیق اظهارنامه‌های گمرکی، همکاران ما موفق به شناسایی یک شبکه قاچاق در گمرک مرزی شیخ‌صله شدند که سعی در خروج محموله‌های بزرگ مصنوعات پلاستیکی به خارج از کشور را داشتند.

رضا نیک روش با اشاره به شگرد متخلفان در این پرونده افزود: قاچاقچیان در این عملیات از شگرد کم‌اظهاری برای دور زدن رفع تعهد ارزی بهره برده بودند که این اقدام با اشراف اطلاعاتی و بررسی‌های کارشناسانه کارکنان گمرکات استان کرمانشاه خنثی شد.

نیک روش تصریح کرد: ارزش این محموله که شامل ۴۰ کامیون از انواع ظروف یکبارمصرف، لوله‌های پلی‌اتیلن و نایلون بود، ببش از ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است که از خروج غیرقانونی آن جلوگیری شد.

وی با تأکید بر عزم جدی گمرک در مبارزه با تخلفات اقتصادی و قاچاق کالا خاطرنشان کرد: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی، در راستای صیانت از منابع ارزی و حمایت از تولید داخل با هیچ متخلفی مماشات نخواهد کرد و پرونده مذکور جهت طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.