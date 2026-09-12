به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ حادثه برخورد سه دستگاه خودرو محور رفسنجان به سرچشمه را مسدود کرد.

طی حادثه‌ی برخورد سه دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و خودروی سواری صبح امروز شنبه ۲۱ شهریور در مسیر جاده رفسنجان به سرچشمه که منجر به واژگونی اتوبوس شده است، مسیر سرچشمه به رفسنجان مسدود شده است.



دکتر سیدمحسن مرتضوی؛ رئیس مرکز اورژانس رفسنجان در خصوص جزئیات این حادثه گفت: پس از دریافت گزارش حادثه در ساعت ۶:۱۶ صبح امروز بلافاصله ۸ دستگاه آمبولانس اورژانس به همراه تیم درمانی و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.



برخورد اتوبوس و مینی بوس در محور رفسنجان به سرچشمه با یکدیگر تاکنون یک فوتی و ۳۵ مصدوم داشته است.



وی افزود: مصدومان این حادثه بعد از رها سازی و اقدامات درمانی مناسب توسط تیم های فوریت های پزشکی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس رفسنجان گفت:حال عمومی ۲ نفر از مصدومان این حادثه وخیم گزارش شده است.

گفتنی است؛ آمار نهایی پس از ثبت و بررسی اعلام خواهد شد.