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امروز شنبه بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود و از سهشنبه تا پنجشنبه نیز جو مازندران پایدار و دما افزایشی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامپور کارشناس هواشناسی با اعلام آخرین وضعیت جوی استان، گفت: امروز شنبه ۲۱ شهریورماه، بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار باران، رعد و برق پراکنده و وزش باد را در استان خواهیم داشت که مقدار بارش در دامنهها و ارتفاعات استان بیشتر خواهد بود.
وی افزود: روزهای یکشنبه و دوشنبه، در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و در غرب و ارتفاعات استان، رگبار پراکنده همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی با اشاره به تغییرات جوی از اواسط هفته، تصریح کرد: از سهشنبه تا پنجشنبه، جو استان پایدار خواهد بود و روند افزایشی دما را در استان شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: روز جمعه، گاهی افزایش ابر را داریم که با بارش پراکنده همراه خواهد بود.
غلامپور درباره وضعیت دریای مازندران نیز گفت: دریا امروز برای شنا توصیه نمیشود و از مسافران و شناگران درخواست میشود از ورود به دریا خودداری کنند و فعالیتهای دریایی را با احتیاط انجام دهند.