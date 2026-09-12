به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۱۴ الی ۲۰ شهریور) مجموع ثبت ۲۶ هزار و ۹۷۶ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد.

وی افزود: در پی این مأموریت‌ها ۶هزار و ۵۵۸ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۲۰۷۶ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

رئیس اورژانس تهران با اشاره به اینکه در این مدت ۵۸هزار و ۷۵۵ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد تصریح کرد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده در هفته گذشته، ۵۱۴۸ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۱ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۱۸۲۸ مورد (۸۰.۹ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

وی ادامه داد: اورژانس هوایی ۴ سورتی پرواز داشته است و ۳ نفر مصدوم را به مراکز درمانی انتقال داده است.