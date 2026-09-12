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مردم شیراز در تجمعات شبانه گفتند : جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ۴۷ سال تجربه تحریم و اتکا به توان متخصصان و جوانان خود، توانسته است دشمنان را در افکار عمومی جهان و میدانهای عملیاتی به تحقیر و ناامیدی بکشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در شرایطی که دشمنان با افزایش تحریمها سعی دارند اراده مردم را در هم بشکنند، جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ۴۷ سال تجربه تحریم و اتکا به توان متخصصان و جوانان خود، توانسته است دشمنان را در افکار عمومی جهان و میدانهای عملیاتی به تحقیر و ناامیدی بکشاند.
در سوی دیگر تحولات منطقهای، پیروزیها و پیشرویهای مردم یمن در جبهههای گوناگون، گواه عینی بر ناکارآمدی تجهیزات نظامی سنگین و وابستگی به طرحهای حمایتی آمریکا و متحدان غربی آن است.
این پیروزیها نشان داد که تکیه بر توان بومی، تنها مسیر دستیابی به امنیت پایدار و خنثیسازی توطئههای خارجی است.
مردم شیراز می گویند: مسئولان وظیفه دارند با اجرای طرحهای حمایتی اقتصادی و گفتگوی صادقانه با مردم، مانع از اثربخشی فشارهای اقتصادی دشمن شوند تا همدلی و وحدت ملی که سرمایه اصلی کشور برای ساخت ایران قوی است، خدشهدار نشود.