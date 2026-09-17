\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0633\u0647 \u0631\u0623\u0633 \u0622\u0647\u0648 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0648\u0646\u0647 \u0627\u0631\u0632\u0634\u0645\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0627\u062d\u06cc\u0627 \u0648 \u062a\u06a9\u062b\u06cc\u0631 \u0622\u0647\u0648\u06cc \u0645\u063a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0628\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0635\u0644\u0627\u0646\u062f\u0648\u0632 \u0631\u0647\u0627\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f\u061b\u00a0\n\u0637\u0631\u062d \u0627\u062d\u06cc\u0627\u06cc \u0622\u0647\u0648\u06cc \u0645\u063a\u0627\u0646 \u062c\u0632\u0648 \u0633\u0647 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0627\u062d\u06cc\u0627\u06cc \u062d\u06cc\u0627\u062a \u0648\u062d\u0634 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\u0631\u0647\u0627\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0633\u0647 \u0631\u0623\u0633 \u0622\u0647\u0648 \u0628\u0647 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0627\u062d\u06cc\u0627 \u0648 \u062a\u06a9\u062b\u06cc\u0631 \u0622\u0647\u0648\u06cc \u0645\u063a\u0627\u0646\u00a0\n