کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز مناطق دریایی استان، به ویژه دریای عمان و تنگه هرمز با وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب شرقی مواج خواهد شد.

تلاطم دریا در تنگه هرمز و دریای عمان، ۲۱ شهریور

تلاطم دریا در تنگه هرمز و دریای عمان، ۲۱ شهریور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز و دریای عمان وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی و مواج شدن دریا مورد انتظار است.

او افزود: در ارتفاعات استان نیز بعدازظهر و شب رشد ابر همراه با رگبار تابستانه باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: بیشینه سرعت باد در تنگه هرمز در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده یک و نیم متر خواهد رسید و توصیه می‌شود شناور‌های سبک و صیادی از تردد جدا خودداری و تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب شرقی و مواج بودن فردا یکشنبه ۲۲ شهریور با شدت کمتر نسبت به امروز تداوم خواهد داشت.

سی سی پور گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد و رودان رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در پاره‌ای نقاط مرکزی که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی در این مناطق خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.