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سخنگوی وزارت امور خارجه: دیپلماسی جدای از میدان نیست

آقای بقایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: دیپلماسی یعنی مبارزه در عرصه دیپلماتیک با استفاده از ابزار دیپلماسی.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۰۸:۵۲
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برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، اسماعیل بقایی ، گفتگوی ویژه خبری
 