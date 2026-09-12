واحد شعر و موسیقی صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، در بزرگداشت رویداد ملی «ایران جان، آذربایجان شرقی ایران»، از اثر جدید خود با عنوان «قوربانام من ایرانا» رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این اثر که با هدف تجلیل از عشق به میهن و تقویت پیوند میان زبان و فرهنگ با هویت ملی تولید شده است، حاصل همکاری هنرمندان این مرکز است. شعر این اثر را «ایوب نصیری» سروده است و با صدای «احد تابع خیام» اجرا شده است.

در بخش موسیقی، «رضا خبیری» مسئولیت آهنگسازی و تنظیم این اثر را بر عهده داشته است. همچنین بخش‌های فنی و بصری شامل تدوین و گرافیک اثر توسط «امین افواجی» انجام شده است. این تولید جدید، بخشی از سلسله برنامه‌های فرهنگی مرکز آذربایجان شرقی برای بازنمایی شکوه میهن در قالب‌های هنری متنوع است.

رویداد ایران جان آذربایجان شرقی با شعار «آذربایجان؛ پرچمدار اتحاد ایران» از ۲۴ تا ۳۰ شهریور ماه برگزار خواهد شد و فرصت مناسبی برای معرفی قابلیت‌های جامعه و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مردمی، فرهنگ، صنعت، تولید و جاذبه‌های گردشگری است.