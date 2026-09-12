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مدیر جهاد کشاورزی دزفول در استان خوززستان، از تشدید نظارتهای میدانی بر واحدهای عمدهفروشی میوه و ترهبار و برخورد قانونی با متخلفان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده گفت: در راستای ثبات قیمت اقلام اساسی و جلوگیری از گرانفروشی، طرح بازرسی مشترک و نظارت ویژه بر زنجیره عرضه میوه و ترهبار در شهرستان دزفول به اجرا درآمد.
وی با اشاره به برگزاری بازرسیهای تخصصی با حضور نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و ریاست اتحادیه میدان میوه و ترهبار، تصریح کرد: هدف از این اقدامات، کنترل دقیق قیمتهای عرضه، جلوگیری از هرگونه گرانفروشی و اطمینان از رعایت کامل نرخنامههای مصوب در سطح شهرستان است.
قمرزاده با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفین اظهار داشت: در جریان این بازرسیهای میدانی، با بررسی دقیق فاکتورها و نحوه قیمتگذاری، برای واحدهای متخلفی که ضوابط قانونی را نادیده گرفته بودند، پروندههای تعزیراتی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول در پایان تصریح کرد: نظارت بر بازار میوه و ترهبار به عنوان کالاهای اساسی سبد خانوار، با جدیت در دستور کار قرار دارد و با هرگونه اخلالی در بازار که موجب فشار بر شهروندان شود، بدون اغماض برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.