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معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی، در جلسه مشترک با نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ، از آمادگی کامل این سازمان برای تداوم همکاری و ارتقای آن از سطح تأمین تجهیزات به حوزههای علمی، آموزشی و عملیاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی فروزش مهدی فروزش در جلسه مشترک با نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ با اشاره به ماهیت بشردوستانه و سیاستهای انسانی صلیب سرخ گفت: با توجه به وظایف مهم پزشکی قانونی در بحرانها و حوادث و مدیریت اجساد به جای مانده در بلایا، حمایتهای بیشتر و کمکهای بشردوستانه صلیب سرخ، نقش قابل توجهی در ارتقای آمادگی و توانمندیها در چنین حوادثی خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و جانشین مدیریت بحران سازمان با تأکید بر ضرورت ارتقاء همکاری صلیب سرخ با کشورهای منطقه با توجه به ماهیت کاری آنها، تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران با بهرهمندی از نیروهای متخصص و توانمند در حوزههای مختلف به ویژه تعیین هویت و شناسایی قربانیان بحرانها و حوادث، آمادگی خود را برای همکاریهای گستردهتر با این نهاد بینالمللی اعلام میکند.
به گفته جانشین مدیریت بحران سازمان، برگزاری کارگاهها و مانورهای مشترک با کشورهای منطقه ضمن تبادل تجربیات، به ارتقاء آمادگیها در مواجهه با حوادث و بحرانها از قبیل نحوه انتقال اجساد در حوادث احتمالی فرامرزی کمک خواهد کرد.
دکتر فروزش با اشاره به مدیریت و عملکرد قابل قبول پزشکی قانونی در بحرانها و حوادث و نیز مراسم و تجمعات گستردهای مانند پیادهروی اربعین، اظهار داشت: در کنار اقدامات و تعاملات خوب پزشکی قانونی ایران با کشورهای منطقه، همکاری و حمایتهای بیشتر کمیته بینالمللی صلیب سرخ میتواند به تدوین ساز وکارهای از پیش تعیین شده برای شناسایی، مستندسازی و انتقال پیکرها در حوادث احتمالی اتفاق افتاده در تجمعات فرامرزی کمک و روند بازگرداندن پیکرها به خانوادههایشان را تسهیل کند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و جانشین مدیریت بحران سازمان در ادامه به برخی چالشها و مشکلات سازمان در تأمین اقلام مصرفی آزمایشگاهها نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان، کمیته بینالمللی صلیب سرخ میتواند با ایجاد یک مجرای امن، شفاف و قابل نظارت در رفع این چالش به سازمان پزشکی قانونی کمک کند.
جانشین مدیریت بحران سازمان در پایان خواستار تشکیل کارگروهی مشترک بین سازمان پزشکی قانونی کشور و کمیته بینالمللی صلیب سرخ در سطح کارشناسی به منظور استمرار و نظامند شدن همکاریها و همچنین شناسایی نیازهای سازمان شد.
در حاشیه این نشست برخی اقلام تخصصی مورد استفاده در حوزه شناسایی و تعیین هویت پیکرها از سوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ به سازمان پزشکی قانونی اهدا شد.