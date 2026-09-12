به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،شرکت‌کنندگان در این مراسم با بیان اینکه تکیه بر آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی، تنها راه عبور از چالش‌های کنونی است، بار دیگر پیمان خود را برای پاسداری از استقلال و عزت کشور و حمایت از نظام جمهوری اسلامی تجدید نمودند.

مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان هم برای یکصد و نود و پنجمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدان‌های اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.