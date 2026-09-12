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دادستان ساوه از برخورد قاطع با عوامل، مسببان و مروجان ابتذال و بیحیایی در مراسم اختتامیه جشنواره اقوام و همچنین رسانههای رسمی و غیر رسمی که مسئولیت پذیر نبوده، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در روزهای اخیر اقدامات هنجارشکنانه عدهای در مراسم اختتامیه جشنواره اقوام در ساوه و انتشار تصاویر آن، موجب اعتراض مردم شده بود که واکنش عدلیه را به دنبال داشت.
بر این اساس دادستان ساوه اعلام کرد: با عوامل، مسببان و مروجان ابتذال و بیحیایی برخورد قاطع قضایی میشود؛ همچنین با رسانههای رسمی و غیر رسمی که مسئولیت پذیر نبوده و مروج ابتذال وبی عفتی باشند قطعا برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب ساوه با اشاره به برخی ناهنجاریهای رخداده در حاشیه مجموعه تفریحی دریاچه ساوه، از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با عوامل، مسببان و مروجان ابتذال و بیحیایی خبر داد و تأکید کرد که اقدامات سازمانیافته برای عادیسازی این رفتارها از چشم دستگاههای انتظامی و امنیتی پنهان نخواهد ماند.
سیدعماد صدوری با اشاره به حواشی اخیر در دریاچه تفریحی ساوه گفت: دستگاه قضایی در برابر هرگونه اقدام مغایر با عفت عمومی، شئونات اسلامی و هنجارهای قانونی جامعه با قاطعیت برخورد خواهد کرد و هیچگونه اغماضی نسبت به عوامل، مسببان و مروجان اینگونه رفتارها وجود نخواهد داشت.
او با تأکید بر اینکه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی ـ اسلامی با ابتذال، برهنگی و رفتارهای خلاف عفت عمومی سنخیتی ندارد، افزود: نباید اجازه داد برخی اقدامات هدفمند، ارزشهای فرهنگی جامعه را مخدوش کرده یا زمینه عادیسازی ناهنجاریهای اجتماعی را فراهم کند.
دادستان ساوه ابراز داشت: هرگونه اقدام سازمانیافته برای ترویج ابتذال و بیعفتی با رصد دقیق دستگاههای انتظامی، امنیتی مواجه خواهد شد و در صورت احراز جرم برخورد قانونی و قاطع با تمامی افراد دخیل در این موضوع صورت میگیرد.
صدوری همچنین خطاب به رسانههای رسمی و غیررسمی گفت: رسانهها ضمن ایفای نقش مسئولانه در اطلاعرسانی، باید از انتشار محتواهایی که به قبحزدایی از ناهنجاریها و بازتولید آثار مخرب آن در افکار عمومی منجر میشود، پرهیز کنند و در چارچوب مسئولیت اجتماعی و قانونی خود به حفظ سلامت فرهنگی جامعه یاری رسانند.