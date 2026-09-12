به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: ۳۱۵ مورد پایش محیط‌زیستی از واحد‌های تولیدی، خدماتی و درمانی مازندران در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸ شهریور انجام شد که در نتیجه آن برای ۴۳ واحد متخلف اخطاریه زیست‌محیطی صادر و فعالیت یک واحد نیز متوقف شد.

حسین حیدرپور افزود: پایش‌ها و نظارت‌های محیط‌زیستی در استان با قدرت و به‌صورت مستمر ادامه دارد و در این بازه زمانی، واحد‌های تولیدی، خدماتی و درمانی در سطح استان مورد پایش قرار گرفتند.

وی گفت: اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با هدف کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی، به‌صورت مستمر بر رعایت الزامات محیط‌زیستی نظارت دارد و با تخلفات و آلودگی‌ها برخورد قانونی می‌کند.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران افزود: اجرای دقیق ضوابط محیط‌زیستی از سوی واحدها، علاوه بر حفاظت از اکوسیستم‌ها، زمینه‌ساز توسعه پایدار در استان است.

حیدرپور ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان و محیط‌بانان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست گزارش دهند.