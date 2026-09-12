مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد از تدوین و تبیین هفت راهبرد کلیدی برای مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: اصلاح الگوی کشت، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، هوشمندسازی برداشت از چاه‌ها و مدیریت مشارکتی اراضی، از مهم‌ترین محور‌های این برنامه برای صیانت از منابع آب زیرزمینی استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جواد محجوبی با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و کم‌بارش استان یزد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت صیانت از سفره‌های زیرزمینی، مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و ترویج فرهنگ بهره‌وری، ضرورتی انکارناپذیر است.وی افزود: بخش کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده منابع آبی در استان، نقشی تعیین‌کننده در حفظ تعادل منابع آب زیرزمینی دارد و بر همین اساس، هفت راهبرد برای سازگاری با کم‌آبی و افزایش بهره‌وری آب در این بخش تبیین شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری را نخستین راهبرد عنوان کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه آبیاری زیرسطحی، می‌تواند با کاهش تبخیر سطحی و افزایش راندمان مصرف آب، نقش مؤثری در کاهش برداشت از منابع آبی داشته باشد.محجوبی، تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور‌های هوشمند را از دیگر راهبرد‌های این برنامه برشمرد و افزود: اندازه‌گیری دقیق میزان برداشت، پایش مستمر مصرف و اعمال نظارت هوشمند، از اضافه‌برداشت و برداشت‌های خارج از الگوی تعیین‌شده جلوگیری می‌کند.

وی اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات پرمصرف با گونه‌های کم‌آب‌خواه و سازگار با اقلیم کویری را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی و انتخاب محصولات متناسب با ظرفیت آبی و اقلیمی مناطق مختلف، از راهکار‌های مهم برای کاهش فشار بر منابع آب است.مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد، کاهش هدررفت آب در مسیر انتقال را چهارمین محور این راهبرد‌ها دانست و اظهار کرد: تبدیل کانال‌های روباز به خطوط لوله انتقال آب می‌تواند از نشت و تبخیر جلوگیری کرده و سهم قابل توجهی در افزایش بهره‌وری منابع آب داشته باشد.

محجوبی همچنین تنظیم تقویم کشت و انتخاب ارقام متناسب با توان اکولوژیکی و هیدرولوژیکی هر منطقه را از دیگر راهکار‌های مدیریت مصرف آب عنوان کرد و افزود: برنامه‌ریزی دقیق زمان کشت و استفاده از ارقام مناسب می‌تواند میزان نیاز آبی محصولات را کاهش دهد.وی با اشاره به خرده‌مالکی اراضی کشاورزی در استان یزد، تجمیع اراضی خرد و توسعه مدیریت مشارکتی را یکی دیگر از محور‌های این بسته دانست و گفت: همکاری و مشارکت بهره‌برداران می‌تواند زمینه کاهش اتلاف آب، استفاده بهینه از تجهیزات و افزایش راندمان تولید را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد در ادامه به مدیریت پوشش گیاهی و ریزاقلیم مزارع اشاره کرد و افزود: ایجاد سایه‌بان، استفاده از بادشکن‌ها و اجرای اقدامات مؤثر برای مدیریت خرداقلیم مزارع، با کاهش تنش گرمایی و تبخیر و تعرق، می‌تواند به حفظ رطوبت و کاهش نیاز آبی محصولات کمک کند.محجوبی در پایان تأکید کرد: اجرای منسجم این هفت راهبرد، در کنار مشارکت و همراهی بهره‌برداران بخش کشاورزی، می‌تواند زمینه عبور پایدار از چالش کم‌آبی و صیانت از منابع آب زیرزمینی و امنیت آبی استان یزد را فراهم کند.