استاندار گیلان گفت: امروز رزمندگان که در خط مقدم جنگ، از مرزها، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع می کنند، قهرمانان واقعی این سرزمین هستند.

رستم های امروز ایران، این بار نه در شاهنامه، بلکه در میدان مقابله با دشمنان هستند

رستم های امروز ایران، این بار نه در شاهنامه، بلکه در میدان مقابله با دشمنان هستند

استاندار در جمع اجتماعات شبانه مردم رشت استاندار در جمع اجتماعات شبانه مردم رشت استاندار در جمع اجتماعات شبانه مردم رشت استاندار در جمع اجتماعات شبانه مردم رشت استاندار در جمع اجتماعات شبانه مردم رشت استاندار در جمع اجتماعات شبانه مردم رشت استاندار در جمع اجتماعات شبانه مردم رشت استاندار در جمع اجتماعات شبانه مردم رشت استاندار در جمع اجتماعات شبانه مردم رشت استاندار در جمع اجتماعات شبانه مردم رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در جمع شبانه مردم رشت، با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمن، گفت: دشمن فکر می کرد که با فشار نظامی و اقتصادی می‌تواند مردم را از نظام و نیروهای مسلح جدا کند، اما آنچه در میدان رقم خورد، خلاف این تصور را نشان داد؛ مردم در کنار کشور ایستادند و همین همراهی، پشتوانه‌ای بزرگی برای مدافعان ایران شد.

وی با بیان اینکه قدرت نیروهای مسلح بدون پشتوانه مردم معنا پیدا نمی‌کند، افزود: هر موفقیتی که امروز در عرصه دفاعی به دست می‌آید، در کنار توانمندی، شجاعت و آمادگی نیروهای مسلح، متکی بر حضور مردمی است که در سخت‌ترین روزها میدان را ترک نکردند.

استاندار گیلان با اشاره به توان دفاعی کشور، گفت: بخش مهمی از قابلیت‌هایی که امروز در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد، در سال‌های تحریم و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به دست آمده و تحولات اخیر نیز بخشی از این توانمندی را آشکار کرده است.

هادی حق‌شناس با تشبیه مدافعان امروز ایران به قهرمانان حماسی این سرزمین، افزود: اگر در شاهنامه اسطوره‌ای چون رستم داریم، رستم‌های واقعی امروز در خط مقدم، از مرزهای ایران دفاع می‌کنند و تاریخ از شجاعت و فداکاری آن ها خواهد نوشت.

وی وحدت ملی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ایران دانست و گفت: تا زمانی که مردم در کنار نیروهای مسلح قرار دارند و انسجام و وحدت در کشور حفظ می‌شود، دشمن قادر نخواهد بود اهداف خود را علیه ایران محقق کند.

تجربه جنگ؛ اعتماد بیشتر به توان داخلی

استاندار گیلان با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر منطقه، گفت: این تجربه‌ها یک بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت خود باید بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت داخلی، توان دفاعی و انسجام ملی متکی باشد.

هادی حق‌شناس همچنین با اشاره به موضوع بازرسی از تأسیسات کشور، افزود: شرایط جنگی، حفاظت از اطلاعات و تأسیسات حساس یک ضرورت امنیتی است و تجربه های گذشته باید در تصمیم‌گیری‌های آینده مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ایران بارها بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده است، افزود: همکاری‌های بین‌المللی نمی‌تواند به مسیری برای انتقال اطلاعاتی تبدیل شود که امنیت کشور را در معرض تهدید قرار دهد.

از شالیزار تا بندر، زندگی در گیلان جریان دارد

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، تصویری از وضعیت استان در شرایط جنگی ارائه کرد و گفت: با وجود فشارهای موجود، مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی گیلان فعال است و فعالیت‌های اقتصادی و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ادامه دارد.

هادی حق‌شناس با اشاره به فعالیت بنادر استان، افزود: در تأمین و واردات کالاهای اساسی از جمله گندم و روغن مشکلی وجود ندارد و ظرفیت بنادر گیلان همچنان در خدمت تأمین نیازهای کشور قرار دارد.

وی همچنین از تداوم ارتباطات هوایی گیلان خبر داد و گفت: پروازهای خارجی فرودگاه رشت به روسیه، ترکیه و عراق برقرار است و مسیر هوایی استان نیز در کنار مرزهای زمینی و دریایی فعال مانده است.

استاندار گیلان با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی استان، گفت: مزارع برنج و دیگر بخش‌های تولیدی استان فعال‌اند و برخی محصولات کشاورزی امسال شرایط بهتری نسبت به سال‌های گذشته دارند.

حق‌شناس با تاکید بر تاثیر جنگ و فشارهای اقتصادی بر زندگی و معیشت مردم، افزود: با وجود این دشواری‌ها، استمرار فعالیت بنادر، مرزها، فرودگاه، مزارع و شبکه تأمین کالا نشان می‌دهد که زندگی و فعالیت اقتصادی در گیلان جریان دارد.

وی در پایان، با قدردانی از همراهی مردم و تلاش نیروهای مسلح، بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: پشتوانه اصلی ایران در عبور از این روزها، مردمی هستند که در کنار مدافعان کشور ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند فشار و تهدید، اراده آنان برای دفاع از ایران را متزلزل کند.