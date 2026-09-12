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معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان قم با هشدار نسبت به عوارض تشخیص دیرهنگام تنبلی چشم گفت: ظاهر طبیعی چشم نمیتواند نشانه سلامت بینایی کودک باشد و کودکان ۳ تا ۶ سال باید هر سال تحت غربالگری بینایی قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا رحیمی موحد، معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان قم با اشاره به اختلال تنبلی چشم یا آمبلیوپی اظهار کرد: این اختلال موجب کاهش دید یک یا گاهی هر دو چشم میشود و حتی با اصلاح عیوب انکساری از طریق عینک یا لنز و رفع مشکلات ساختاری چشم نیز ممکن است برطرف نشود.
وی با بیان اینکه تنبلی چشم در بسیاری از موارد بدون علامت ظاهری است، افزود: چشم مبتلا معمولا ظاهر کاملا طبیعی دارد و همین موضوع باعث میشود والدین و اطرافیان متوجه خطری که بینایی کودک را تهدید میکند نشوند.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان قم تأکید کرد: هرچه تنبلی چشم دیرتر تشخیص داده شود، درمان دشوارتر و میزان بهبودی کمتر خواهد بود و بهترین زمان برای درمان این اختلال، سالهای ابتدایی زندگی و بهویژه پیش از ۶ سالگی است.
رحیمی موحد گفت: تنها راه پیشگیری از عوارض تنبلی چشم، شناسایی بهموقع عوامل ایجادکننده آن است و به همین دلیل لازم است همه کودکان در سنین ۳ تا ۶ سال، هر سال تحت غربالگری بینایی قرار گیرند.
وی افزود: در سال گذشته ۴۸ هزار و ۸۰۶ کودک ۳ تا ۶ سال در استان قم غربالگری شدند و این برنامه در حال حاضر با همکاری ۱۷ مرکز ثابت و یک مؤسسه در استان اجرا میشود.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان قم ادامه داد: پس از معاینه اولیه در پایگاههای غربالگری، کودکان مشکوک به اختلال بینایی برای بررسی دقیقتر به اپتومتریستهای طرف قرارداد و در صورت نیاز به چشمپزشک ارجاع میشوند.
رحیمی موحد با اشاره به اینکه خانوادهها باید از سه سالگی تا ۶ سالگی، در سه سال پیاپی برای غربالگری بینایی فرزندان خود اقدام کنند، گفت: هزینههای معاینه در سطح دوم توسط اپتومتریست و سطح سوم توسط چشمپزشک از سوی سازمان بهزیستی پرداخت میشود و خانوادهها هزینهای بابت این خدمات پرداخت نمیکنند.
وی تنبلی چشم را یکی از شایعترین علل قابل پیشگیری کاهش دید در دهه نخست زندگی دانست و افزود: شیوع آمبلیوپی در ایران و کشورهای مختلف بین ۲ تا ۵ درصد گزارش شده است و در صورت درمان نشدن، کاهش دید ناشی از آن میتواند تا پایان عمر باقی بماند.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان قم عیوب انکساری اصلاحنشده، انحرافات چشمی و محرومیت از دید را از مهمترین علل تنبلی چشم برشمرد و گفت: بستن چشم بهتر یا تار کردن تصویر آن با آتروپین از روشهای معمول درمان این اختلال است.