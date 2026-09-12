پخش زنده
امروز: -
معاون اجتماعی دادگستری استان کرمان از اجرای برنامه معاضدتهای حقوقی و قضایی برای دانشآموزان در معرض آسیب در قالب نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان از اجرای برنامه معاضدتهای حقوقی و قضایی برای دانشآموزان در معرض آسیب در قالب نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) خبر داد و گفت: رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه، حرکت از مداخلات صرفا مقابلهای به سمت حمایت، پیشگیری، توانمندسازی و مداخله بههنگام است.
مجتبی قدیمی در دومین نشست کارگروه اجرایی طرح نظام مراقب اجتماعی دانش آموزان استان کرمان (نماد) اظهار داشت:این طرح با رویکرد جامع پیشگیری، شناسایی، مداخله و حمایت طراحی شده است تا ضمن ارتقای سلامت روانی، اجتماعی و رفتاری دانشآموزان، به مدیریت و کاهش آسیبهای اجتماعی در محیطهای آموزشی بپردازد.
وی تاکید کرد: مدرسه صرفاً یک مکان برای آموزش علمی نیست، بلکه یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری شخصیت و مهارتهای اجتماعی، رفتاری، فردی و جمعی دانشآموزان محسوب میشود.
قدیمی خاطرنشان کرد: شناسایی بهموقع مسائل و مشکلات دانشآموزان و ارائه حمایتهای تخصصی، میتواند از تبدیل مشکلات اولیه به آسیبهای جدی جلوگیری کند.
معاون دادگستری کل استان کرمان، مهمترین نقطه قوت طرح نماد را نگاه شبکهای و بینبخشی آن دانست و افزود: بسیاری از مسائل اجتماعی و روانی دانشآموزان از طریق مدرسه به تنهایی قابل حل نیست و نیازمند هماهنگی و تعامل بینبخشی است.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دوران کودکی و نوجوانی افزود: مدرسه یکی از مهمترین بسترهای تربیتی و اجتماعی برای ارتقای مهارتهای زندگی، تابآوری و توانمندسازی دانشآموزان است و شناسایی بهنگام دانشآموزان در معرض خطر و فراهم کردن خدمات حمایتی میتواند از تشدید آسیبها و ورود آنان به چرخه بزهکاری جلوگیری کند.
وی اظهارداشت: نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) یک اقدام علمی، سازمانیافته و فراقوهای است که در دو محور محافظتی و مراقبتی-حمایتی دنبال میشود؛ در محور نخست، آموزشهای ارتقایی برای دانشآموزان، خانوادهها و کارکنان مدارس ارائه میشود و در محور دوم، دانشآموزان آسیبپذیر یا آسیبدیده بهموقع شناسایی و برای دریافت خدمات تخصصی و حمایتی ارجاع میشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ادامه داد: در اجرای این برنامه، دانشآموزان نیازمند معاضدت حقوقی و قضایی پس از شناسایی و ارجاع از سوی آموزش و پرورش، به حوزههای قضایی مربوط معرفی میشوند و روند دریافت خدمات تا رفع آسیب و ارائه بازخورد به آموزش و پرورش پیگیری خواهد شد.
قدیمی گفت: عملیاتی کردن ظرفیتهای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، حمایت از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطرهآمیز و توانمندسازی آنان، همچنین راهبری و ارزیابی اقدامات دادستانها و محاکم اطفال و نوجوانان از مهمترین ضرورتهای اجرای این برنامه است.
وی با تاکید بر نقش دستگاههای عضو ائتلاف نماد در تحقق اهداف این طرح، افزود: اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری، استقرار نظام ارجاع، پایش میدانی، گزارشدهی دورهای و نظارت بر عملکرد دستگاههای مسئول باید بهصورت جدی دنبال شود و مسئولیت اجرای تکالیف هر دستگاه بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اهداف کمی برنامه سال ۱۴۰۵ اظهارداشت: افزایش ۱۰ درصدی شناسایی دانشآموزان نیازمند حمایت حقوقی و قضایی و همچنین افزایش ۱۰ درصدی دانشآموزان حمایتشده در دستور کار قرار دارد.
وی تاکید کرد: پیشگیری موثر از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان نیازمند همکاری هماهنگ دستگاههای مسئول، استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و خیریهها، تقویت نظام ارجاع و بهرهگیری از دادهها و یافتههای علمی برای شناسایی دقیق عوامل خطر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: نظارت بر اجرای تکالیف قانونی دستگاهها، پیگیری مصوبات و گزارشدهی منظم از عملکرد، در کنار توسعه مشارکتهای مردمی، از الزامات موفقیت برنامه نماد است و دستگاه قضایی استان این موضوع را با رویکرد حمایت از کودکان و نوجوانان و پیشگیری از وقوع آسیب و جرم دنبال خواهد کرد.
شایان ذکر است؛ بر اساس این برنامه، تمامی دستگاههای عضو ائتلاف نماد موظف به همکاری در اجرای تکالیف محوله هستند و در استان نیز تشکیل و فعالسازی کارگروههای اجرایی، استقرار نظام ارجاع، نظارت میدانی و ارزیابی عملکرد دستگاهها پیشبینی شده است.