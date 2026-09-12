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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از تمام دانشآموزان، بویژه دانشآموزان پایههای ورودی اول ابتدایی، هفتم و دهم، درخواست میکند هرچه سریعتر فرایند ثبتنام در مدرسه و ثبت سفارش کتابهای درسی خود را تکمیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بهمنظور فراهمسازی شرایط لازم برای تحویل بهموقع کتابهای درسی و توزیع آنها همزمان با آغاز سال تحصیلی، ضروری است خانوادههای گرامی و دانشآموزانی که تاکنون ثبتنام خود را نهایی نکردهاند، در اولین فرصت فرآیند ثبتنام در مدرسه را تکمیل و پس از قطعیشدن ثبتنام، سفارش کتابهای درسی خود را در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی ثبت نمایند.
بر این اساس، انتظار میرود دانشآموزان پایههای ورودی، شامل اول ابتدایی، هفتم و دهم در تمام شاخههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش، در اسرع وقت مراحل پیشثبتنام را از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir انجام دهند و سپس با مراجعه به مدرسه، ثبتنام قطعی کنند.
بدیهی است امکان ثبت سفارش کتابهای درسی این گروه از دانشآموزان، پس از نهاییشدن ثبتنام و درج اطلاعات آنان در سامانههای مربوط، فراهم خواهد شد. ازاینرو، تسریع در انجام مراحل ثبتنام میتواند نقش مؤثری در ثبت سفارش و تحویل به موقع کتابهای درسی داشته باشد.
خانوادههای گرامی میتوانند پس از نهاییشدن ثبتنام دانشآموز در مدرسه، برای ثبت سفارش کتابهای درسی از طریق درگاههای زیر اقدام کنند:
• پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir
• پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش my.medu.ir
• سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی irtextbook.ir