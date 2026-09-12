به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در نخستین بازی هفته تیم سویا به لطف تک گل دقیقه ۸۱ خوآن ایگلسیاس از سد تیم والنسیا گذشت. تیم والنسیا با یک امتیاز در رده آخر (بیستم) باقی ماند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۲۱ شهریور:

راسینگ سانتاندر - دپورتیوو آلاوس

اوساسونا - اسپانیول

آتلتیک بیلبائو - الچه

رئال مادرید - رایو وایکانو

* یک شنبه ۲۲ شهریور:

سلتاویگو - مالاگا

لوانته - بارسلونا

ختافه - دپورتیوو لاکرونیا

رئال سوسیداد - آتلتیکومادرید

* دوشنبه ۲۳ شهریور:

ویارئال - رئال بتیس

- در جدول لیگا تیم‌های بارسلونا با ۱۲، دپورتیوو آلاوس و سویا با ۱۰، رئال مادرید و رئال بتیس با ۹ امتیاز اول تا پنجم هستند.