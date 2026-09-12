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مدیرکل استاندارد استان تهران، از ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده لولههای پلیاتیلن بدون قطرهچکان، برای کاربرد آبیاری با نام تجاری آبفشان، به دلیل رعایت نشدن الزامات استاندارد، توسط کارشناسان این ادارهکل ابطال خبرداد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قاسم فدوی تاکید کرد: لولههای پلیاتیلن مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولید، توزیع و تمرکز آن بدون دریافت مجوز استاندارد ممنوع است؛ همچنین واحدهای دارای پروانه، ملزم به رعایت الزامات استاندارد هستند و در صورت مردودیهای مکرر در نتایج آزمون محصولات خود، پروانه آن ابطال میشود.
وی ادامه داد: کد ده رقمی فرآورده مذکور ۶۶۴۸۳۷۲۹۴۴ ابطال شد و از تاریخ ابطال پروانه (۲۵/۰۵/۱۴۰۵)، واحد تولیدی مجاز به تولید و عرضه محصول خود نیست.