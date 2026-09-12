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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: براساس اعلام مقامات کشور عراق، مرزهای شلمچه و چذابه تا اطلاع بعدی بسته شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی اظهار کرد: بر اساس اعلام مقامات کشور عراق، از بامداد امروز شنبه ۲۱ شهریورماه، مرزهای شلمچه و چذابه تا اطلاع بعدی بسته شدهاند و در حال حاضر هیچگونه تردد کالا و مسافر از این مرزها انجام نمیشود.
وی افزود: از همه تجار، رانندگان و مسافران تقاضا میشود تا اطلاع بعدی از مراجعه به مرزهای شلمچه و چذابه خودداری کنند.
به گفته حیاتی؛ اطلاعات تکمیلی از مراجع رسمی ذیربط متعاقبا اعلام خواهد شد.
مرزهای شلمچه و چذابه از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان هستند. فاصله مرز شلمچه تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر و فاصله مرز چذابه تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.