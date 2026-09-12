به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جواد شکوهی با اشاره به مشاهده حواصیل سفید در آبگیر‌ها و بوستان‌های شهرستان بهاباد استان یزد اظهار کرد: هر سال با خنک شدن هوا و آغاز فصل مهاجرت پرندگان، تعدادی حواصیل برای استراحت و تجدید قوا به آبگیر‌ها و بوستان‌های بهاباد می‌آیند.وی افزود: حضور پرندگان در زیستگاه‌های شهری و آبگیر‌های شهرستان، علاوه بر نمایش جلوه‌ای زیبا از تنوع زیستی و ایجاد فرصت برای مشاهده و عکاسی از حیات وحش، نشان‌دهنده اهمیت این مناطق به‌عنوان زیستگاه‌های مورد استفاده پرندگان است.

شکوهی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش پرندگان در زمان حضور آنها در آبگیر‌ها و بوستان‌ها گفت: از شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت درخواست می‌کنیم هنگام مشاهده این پرندگان، از نزدیک شدن، ایجاد سر و صدا و هرگونه اقدامی که موجب برهم خوردن آرامش آنها می‌شود، خودداری کنند.سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد خاطرنشان کرد: حفاظت از حیات وحش تنها به مناطق حفاظت‌شده محدود نمی‌شود و آبگیرها، بوستان‌ها و فضا‌های طبیعی شهری نیز می‌توانند نقش مهمی در پناه دادن به پرندگان داشته باشند.