به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جشنواره شکرانه برداشت برنج در بخش لاله‌آباد شهرستان بابل، با هدف تقدیر از تلاش کشاورزان و ترویج فرهنگ تولید و مصرف برنج باکیفیت برگزار شد.

این رویداد که با حضور گسترده کشاورزان، مسئولان محلی و فعالان بخش کشاورزی همراه بود، فرصتی برای نمایش دستاورد‌های کشاورزان و آشنایی با محصولات جدید فراهم کرد.

قدردانی از زحمات ۶ ماهه کشاورزان

در این جشنواره، از زحمات کشاورزان در طول ۶ تا ۷ ماه گذشته تقدیر شد. کشاورزانی که از سیاهی زمستان تا بهار و گرمای تابستان، با سختی‌ها و مشقت‌های فراوان، محصول خود را تولید و وارد بازار کردند. آدینه پور بخشدار لاله آباد گفت: «برنج به رنج تولید می‌شود؛ این زحمت همین کشاورزان عزیز است. سختی‌ها و مشقت‌های زیادی وجود دارد و افزایش قیمت در تأمین نهاده‌ها نیز داشتیم، اما الحمدلله کشاورزان با تمام توان و تلاش پای کار بودند.»

تولید اولین برنج‌های رنگی سبوس‌دار در لاله‌آباد

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این جشنواره، معرفی اولین برنج‌های رنگی سبوس‌دار بود که ارزش غذایی بالایی دارند و خوشبختانه در بخش لاله‌آباد تولید می‌شوند. این محصول جدید می‌تواند گامی مؤثر در جهت تنوع‌بخشی به محصولات کشاورزی و افزایش ارزش افزوده برای کشاورزان باشد.

نشان تجاری پیشتاز استان مازندران

قربانزاده رئیس اتحادیه شالیکوبی داران مازندران گفت: در این جشنواره، از نشان تجاری پیشتاز استان مازندران که با دستور استاندار محترم تشکیل شده، رونمایی شد.

وی افزود: این شرکت سهامی خاص، برای سهام‌گیری از همه کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی دعوت کرده است تا با مشارکت در این طرح، زمینه‌ساز توسعه و رونق بیشتر کشاورزی استان شوند.

بابل می‌تواند غذای ۶ میلیون نفر را تأمین کند

شهیدپور، مدیر جهاد کشاورزی بابل، در این جشنواره با اشاره به ظرفیت بالای کشاورزی این شهرستان، گفت: بخش لاله‌آباد می‌تواند غذای ۲ میلیون نفر را تأمین کند و شهرستان بابل نیز ظرفیت تأمین غذای ۶ میلیون نفر را دارد که این آمار نشان‌دهنده نقش کلیدی بابل در تأمین امنیت غذایی کشور است.

نمایشگاه ۲۶ غرفه‌ای محصولات کشاورزی

در حاشیه این جشنواره، به منظور آشنایی بیشتر کشاورزان با تولید انواع محصولات، نمایشگاهی در ۲۶ غرفه برپا شد. در این نمایشگاه، محصولات مختلف کشاورزی، نهاده‌ها و تجهیزات مرتبط با کشاورزی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

گزارش از رضا حسین جانزاده